Nigeria: Attaques de Boko Haram contre des bases militaires dans le nord-est

Des bases militaires ont été visées par des combattants présumés de la faction de Boko Haram affiliée au groupe Etat islamique, l'ISWAP, apprend-on de sources sécuritaires.



Des combattants d'une faction de Boko Haram ont lancé une série d'attaques contre des bases de l'armée dans le nord est du Nigeria



Une attaque a visé dimanche un camp dans la ville de Dikwa vers 4H00 (03H00 GMT) mais l'attaque a été repoussée par l'armée sans faire de victimes.



Selon une source sécuritaire qui a requis l'anonymat, les jihadistes ont fait irruption dans une base de la ville de Marte poussant les soldats à la fuite après des échanges de tirs prolongés.



Ils ont également pillé les lieux avant d'y mettre le feu.



Des attaques ont eu également à Kirenowa et dans le village de Dalwa, à 16 km de Maiduguri, où des soldats ont été délogés après une bataille de six heures contre des combattants de l'ISWAP qui s'est poursuivie jusqu'à dimanche, selon des sources militaires



Aucun bilan n'est disponible pour l'heure.



Divisée, Boko Haram Rechercher Boko Haram a multiplié ces derniers mois des attaques dans le nord-est du pays. Son insurrection a fait 27000 morts et 1,8 millions de déplacés en 10 ans.