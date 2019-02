Nigeria : Elections ce samedi, la CENI révèle la condition qui pourrait empêcher le vote

Les élections générales reprogrammées sur ce samedi 23 février 2019 au Nigeria vont se tenir à en croire la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Toutefois la tenue du vote est liée à une condition qui ne viendrait pas empêcher le scrutin.



Selon Mahmood Yakubu, le président de la CENI, « seul un acte de Dieu » pourrait empêcher la tenue de la présidentielle et des législatives prévues pour ce samedi.



Yakubu a fait cette précision ce mercredi à Abuja au moment où il s’adressait au corps diplomatique et des groupes internationaux d’observateurs venus au Nigeria surveiller les élections générales. La rencontre a permis à la CENI de nouer le dialogue avec les amis et partenaires du Nigéria au sujet du report des élections.



Sur tout autre plan et en attendant le samedi, le Président Muhammadu Buhari a appelé la communauté internationale à respecter la souveraineté du Nigéria.



La sénatrice Ita Enang, l’adjointe spéciale du Président auprès du parlement, a mis en garde les diplomates que « Lorsque vous franchissez les lignes rouges dans la diplomatie, vous pouvez être déclaré persona non grata ».