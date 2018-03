Nigeria: la dramatique place des femmes dans le conflit avec Boko Haram

Elles sont aujourd'hui plus d'un million dans les camps de déplacés. Un père, un fils, un époux tué ou parti rejoindre les rangs de l'insurrection de Boko Haram.



Dans l'extrême nord-est du Nigeria, les femmes et les filles sont victimes d'un combat qu'elles n'ont - à quelques rares exceptions près - jamais rejoint. Enlèvements de masse dans les villages, viols dans les champs, mariages forcés avec de jeunes jihadistes. Depuis la radicalisation du mouvement à la mort du leader Mohammed Yussuf en juillet 2009, la condition des femmes n'a cessé de s'y dégrader.





L'enlèvement des lycéennes de Chibok, en avril 2014, n'a rien arrangé. La mobilisation médiatique suscitée par le sort des lycéennes et la baisse des combattants volontaires ont poussé Boko Haram à se servir des femmes comme kamikazes.



Selon un décompte de la chercheuse britannique Elisabeth Pearson, fin 2017, 454 femmes et filles ont été envoyées, ou arrêtées avec une ceinture d'explosifs autour de la taille, dans 232 incidents. Sur les 212 dont l'âge était connu, 133 étaient des adolescentes.



Avec les opérations militaires et le travail des volontaires, des femmes sont parfois secourues. D'autres parviennent à s'échapper des cantonnements de Boko Haram. Mais toutes écopent souvent d'une double peine : celle de la stigmatisation à leur retour dans la communauté.