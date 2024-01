Nigeria: la méga-raffinerie du groupe Dangote a commencé à produire du carburant

C'est un méga projet très attendu, mais qui a pris énormément de retard. Au Nigeria , la raffinerie de pétrole du groupe Dangote a été mise en fonctionnement le 12 janvier 2024. Une étape importante pour le site, qui ambitionne de devenir la plus grande raffinerie du continent.« C'est un grand jour pour le Nigeria », s’est réjoui le groupe Dangote. Après des années de retard, sa méga-raffinerie a commencé la production de gazole et de carburant destiné à l'aviation. Toujours pas de date en revanche pour celle de l'essence. Le site, financé par le milliardaire Aligo Dangote à hauteur de vingt milliards de dollars, espère livrer ses premiers litres de carburant en janvier.Depuis le mois dernier, six millions de barils de pétrole brut ont été livrés à l'usine, située dans la zone franche proche du port de Lekki, à l'est de Lagos. Lorsqu'elle aura atteint sa capacité maximale de 650 000 barils par jour, elle pourrait devenir la plus grande raffinerie du continent, et ainsi permettre au Nigeria d'atteindre l'autosuffisance en carburant, et même d'exporter à ses voisins d'Afrique de l'Ouest.L'objectif est également de mettre fin aux pénuries qui touchent la population. Bien qu'il soit l'un des plus gros producteurs de pétrole brut du continent, le Nigeria importe en effet pour le moment la quasi-totalité de son carburant.