Nigeria: le chanteur Tekno entendu par la police après le tournage d'un clip

Tout part de vidéos virales publiées sur les réseaux sociaux le week-end dernier. On y voit le chanteur Tekno assis, entouré de quatre danseuses en petite tenue dans un grand box vitré à l'arrière d'une camionnette roulant dans les rues de Lagos.



Les badauds en profitent alors pour faire des photos et des vidéos. Le problème, c’est que les images tournées sont vite repérées par la police nigériane. Mercredi, le chanteur de 26 ans a dû s'expliquer au poste avec deux de ses danseuses. La police estime que les actes commis relèvent de l'indécence publique et sont passibles de trois ans d'emprisonnement.



Mea culpa sur Instagram



Tekno n'a pas tardé à faire son mea culpa sur son compte Instagram en tentant d'expliquer la situation. L'artiste nigérian tournait un clip avec son équipe en vue du lancement de son prochain single. Le véhicule publicitaire entièrement vitré a été utilisé pour rejoindre un autre lieu de tournage à l'autre bout de la ville.