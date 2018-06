Nigéria: le sénateur Joshua Dariye condamné à 14 ans de prison pour corruption

Les faits auraient été commis entre 1999 et 2007 lorsqu'il était gouverneur de l'Etat du plateau.



Il lui est reproché d'avoir encaissé personnellement et au profit de son parti environ 1,16 milliard de nairas détournés d'un fonds environnemental.



Joshua Dariye a été mis en accusation pour la première fois en 2007 pour 23 chefs d'inculpation.



Le juge de la Cour fédérale Adebukola Banjoko l'a également condamné à deux ans de prison pour abus de confiance.



Dans son délibéré le juge a qualifié ses agissements d'"acte effronté de pillage systématique".





Un ex-gouverneur en lice pour la présidentielle au Nigéria



Selon Paul Erokoro, l'avocat de Joshua Dariye, son client "ignorait l'infraction" au moment où il a été commis.



"Il a été victime de longues années d'administration militaire et devrait être considéré comme une victime parce qu'il ignorait la fraude financière et la plupart des intervenants», a -t-il déclaré à la cour.



L'ex-gouverneur Dariye était membre du People's Democratic Party (PDP, opposition) avant de rallier le parti au pouvoir All Progressives Congress en 2016.