Nigeria: les centres de délivrance des cartes d’électeurs pris d’assaut avant la date limite

Ils sont plusieurs centaines à faire la queue dans la cour du centre de la commission électorale d'Eti Osa, à Lagos. Récupérer une carte d'électeur, s'avère un parcours du combattant, dit Anthony : « Je suis déjà venu deux fois ici ; là c'est la troisième fois. D'abord on m'a dit d'aller ailleurs. J'ai attendu un moment qu'ils vérifient tout, et ils n'ont pas trouvé ma carte électorale. Donc, je suis revenu ici mais ils me disent d'aller encore ailleurs. J'y suis allé, mais il n'y avait rien. Donc je suis à nouveau ici mais ils ne l'ont toujours pas. »

Lors des élections précédentes, Monica n'est jamais parvenu à obtenir sa carte électorale dans les temps : « Je n'ai jamais pu voter car on ne m'a jamais donné ma carte ! Ca m'a fatigué, et donc j'ai décidé de changer de bureau de vote. Parce que je veux participer à ces élections ! Je veux exercer mon droit de vote ! Tout ça est démoralisant. » « Ca y est, j'ai réussi ! » Plus de neuf millions de nouveaux électeurs se sont inscrit sur les listes, dont 76% ont moins de 34 ans. Pour la première fois de sa vie, Chidera, 31 ans va pouvoir voter : « Aujourd'hui, c'est la quatrième fois que je viens ici, et ça y est, j'ai réussi ! Je suis aux anges ! Tellement contente ! Mais il y a beaucoup de gens sans carte électorale. Ce sont des votes perdus. »

Plusieurs organisation de la société civile ont demandé à ce que la date limite pour récupérer les cartes électorales soit encore repoussée par la commission électorale nigériane.