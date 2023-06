Nigeria : près de 106 morts dans le naufrage d'un bateau

Le bilan du naufrage d'un bateau qui a coulé lundi 12 juin dans une rivière du centre-nord du Nigeria s'élève désormais à 106 morts, alors que les recherches de survivants se poursuivent, selon la police. Mardi, un premier bilan faisait état de 103 victimes. Le bateau, qui transportait environ 250 personnes de retour d'un mariage, a chaviré dans l'Etat de Kwara.



Le bateau fluvial convoyait ses passagers dans l'Etat de Kwara depuis l'Etat du Niger (ouest) lorsque l'accident s'est produit, ont indiqué la police locale et le bureau du gouverneur de l'Etat, qui n'ont pas précisé les causes du naufrage.



Les victimes étaient de retour dans le district de Patigi, dans l'Etat de Kwara, après avoir célébré un mariage dans l'Etat du Niger, selon les services du gouverneur de l'Etat de Kwara



L'accident est survenu sur le trajet entre Egboti, dans l'Etat du Niger, et Kpada, dans l'Etat de Kwara, donc, a précisé dans un communiqué Rafiu Ajakaye, porte-parole du gouverneur.



Le gouverneur a fait part de sa "tristesse" après le drame ayant impliqué "en particulier des résidents d'Ebu, Dzakan, Kpada, Kuchalu et Sampi", localités de l'Etat de Patigi.



Il "adresse ses sincères condoléances à ces communautés ainsi qu'à celles des autres Etats", étant donné que des passagers originaires d'autres régions du pays étaient à bord. "Le gouverneur, pendant ce temps, continue de surveiller les efforts de secours déjà mobilisés depuis la nuit de lundi dans la recherche d'éventuels survivants".



Accidents fréquents

Les naufrages de bateaux sur les fleuves et rivières du Nigeria sont fréquents. Ils sont généralement dus aux embarcations surchargées, à leur mauvais entretien, ou au non-respect des règles de sécurité.



Le mois dernier, 15 enfants se sont noyés et 25 autres ont disparu après le chavirement d'un bateau surchargé dans l'Etat de Sokoto (nord-ouest), alors qu'ils partaient récolter du bois.



Début décembre 2021, le naufrage d'un autre navire surchargé avait fait 29 morts, dont une majorité d'enfants.



Au cours des importantes inondations dans le pays en décembre dernier, en pleine saison des pluies, au moins 76 personnes ont perdu la vie lors du naufrage de leur embarcation, prise dans une rivière en crue de l'Etat d'Anambra (sud-est).

Le fleuve Niger est le principal axe navigable en Afrique de l'Ouest et une voie clé pour le commerce de plusieurs pays, dont le Nigeria.



L'autorité nationale de régulation des cours d'eau a bien tenté d'interdire la navigation de nuit avec l'objectif de diminuer les accidents, affirmant par ailleurs que surcharger un bateau représentait un délit. Mais les marins font souvent peu de cas de ces règles.