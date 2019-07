Nigeria: quatre hommes arrêtés à Kano pour avoir parodié un mariage

Pour eux, c'était une simple plaisanterie entre amis. Une façon de se moquer du mariage.



En direct sur Facebook, les quatre hommes diffusent une fausse cérémonie. L’un d'eux joue le marié, les autres les témoins. Quant à la mariée, elle vit à Maiduguri, à l'est de Kano.



Mais ce simulacre provoque l'indignation à Kano et la parodie se transforme en polémique. De nombreux imams radicaux réclament des poursuites. Le faux marié reçoit de son côté des menaces de mort sur son téléphone portable. Il aurait même été agressé lundi soir.



La police islamique de Kano se saisit de l'affaire et les quatre hommes sont arrêtés. « Nous devions intervenir pour que le problème ne devienne pas incontrôlable », explique à l'AFP le directeur général, Abba Soufi qui précise que le marié, Sanusi Abdullahi, a avoué avoir « offert pour de faux » une dote de 20 000 nairas (50 euros environ) à la jeune femme.



Au Nigeria, la charia est pratiquée en parallèle du système de justice fédéral et local dans douze États musulmans du Nord. En décembre, la police islamique a arrêté onze jeunes femmes soupçonnées de préparer un mariage lesbien.