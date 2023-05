Nollywood Week dévoile les grands gagnants de son 10e festival

La 10ème édition de Nollywood Week, le festival du cinéma nigérian, s'est clôturée avec brio à Paris. Lors de la cérémonie de clôture, les films les plus marquants de cette année ont été récompensés, offrant une véritable célébration du cinéma nigérian. Dans la catégorie des courts métrages, trois films ont su se démarquer et captiver le public.



Le film « Genius in disguise » réalisé par James Amuta a reçu une mention spéciale du Jury. Ce documentaire aborde la dyslexie en donnant la parole à des personnes atteintes de ce trouble, ainsi qu'à des spécialistes. Le réalisateur a utilisé des story-boards animés pour rendre le film plus attrayant pour les enfants et les jeunes adultes. Le documentaire met en lumière la réalité de la dyslexie qui affecte des millions de Nigérians, dont la grande majorité n'est pas diagnostiquée.



Le Prix du meilleur film a été décerné à deux films ex-æquo. « Love Language » réalisé par Uzoamaka Aniunoh explore les tensions culturelles au sein d'un couple à Lagos, mettant en scène les vies de Chioma et d'Abdul. Ce court-métrage souligne les défis des relations inter-ethniques tout en posant des questions profondes sur l'humanité.



« L’Employé du Mois (Employee of the month) » réalisé par Goga Clay raconte l'histoire d'Ibinabo, un jeune mari et futur père qui se retrouve pris dans les manifestations contre les brutalités policières. Ce film met en lumière les luttes et les sacrifices nécessaires pour défendre ses droits.



Dans la catégorie des longs métrages, le film « Brotherhood » réalisé par Loukman Ali a reçu une mention spéciale du Jury. Ledit film transporte les spectateurs dans les rues de Lagos, où deux frères voient leur lien fraternel mis à rude épreuve lorsque l'un d'eux rejoint la police pour poursuivre l'autre, membre d'un gang. Le Prix du meilleur long métrage a été décerné à « Ba ni » réalisé par Daniel Ehimen. Ce film raconte l'histoire d'une jeune fille piégée dans le monde sombre des mendiants et luttant pour échapper à son patron abusif.



Enfin, le festival a réservé une place spéciale pour le choix du public. Le film « The Wild Flower » réalisé par Biodun Stephens a remporté le Prix du public en partenariat avec la marque Angénieux. Considéré comme engagé, il donne une voix aux victimes nigérianes de violences basées sur le genre.



D’après le communiqué parvenu à PressAfrik, le 10ème édition de Nollywood Week a donc été une réussite, mettant en avant le talent et la diversité du cinéma nigérian. « Ces films primés témoignent de l'engagement des cinéastes à aborder des problématiques sociales et culturelles essentielles, offrant ainsi une réflexion profonde et une représentation authentique de la société nigériane », lit-on dans le document.