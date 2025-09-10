Nomination d’Amadou Ba : des attentes fortes exprimées par les acteurs culturels

À la suite de la nomination d’Amadou Ba au poste de ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, le collectif du secteur culturel a adressé ses félicitations aux plus hautes autorités et formulé ses vœux de réussite au nouveau ministre.



Dans un communiqué, le collectif salue une décision qui, selon lui, témoigne de la confiance placée en Amadou Ba, incarne l’espoir d’une nouvelle gouvernance culturelle au service des acteurs du secteur et de l’ensemble du pays.



Selon le collectif, la nomination de Mr Amadou Ba reflète la volonté des autorités d'améliorer la gestion des affaires publiques et de répondre aux défis majeurs de la culture, de l’artisanat et du tourisme. Son parcours exemplaire à l’assemblée nationale et son expertise reconnue en tant que juriste, lui confèrent toutes les qualités pour redonner éclat et pertinence à ce département ministériel. Il incarne également la perspective d’une meilleure prise en compte des préoccupations des acteurs culturels, conformément à la vision « Senegal 2050 ».



Les acteurs du secteur souhaitent attirer l’attention du nouveau ministre sur la situation préoccupante des animateurs culturels et conseillers aux affaires culturelles, seuls professionnels spécifiquement formés par l’Etat à l’Ecole nationale des Arts et Métiers de la Culture (ENAMC,ex-ENA). Ces acteurs jouent un rôle essentiel dans la création, la préservation du patrimoine et l’animation des pôles territoriaux, contribuant à la cohésion nationale. Leur expertise en planification, en gestion de projets et médiation culturelle est indispensable pour développer les industries culturelles et créatives.



A ce jour, 69 jeunes animateurs culturels opérationnels restent sans emploi, alors que le ministère souffre d’un manque criant de ressources qualifiées, notamment dans les 14 centres culturels régionaux. Cette situation paradoxale contraste avec le maintien en poste d’un nombre conséquent de retraités et appelle à un plan de recrutement et de déploiement efficace. Le caractère sélectif du concours de l’ENAMC( 12 admis maximum par an) accentue l’urgence d'intégrer ces ressources rares et stratégiques dans les services du ministère.



Dans le communiqué, le collectif réaffirme sa disponibilité entière à collaborer avec le ministre et ses équipes afin de bâtir une culture forte, au cœur de la souveraineté nationale et du rayonnement du Sénégal, en Afrique et dans le monde. Ils reviennent pour dire qu’ils sont convaincus que Mr Amadou Ba saura inscrire son action dans la dynamique du Président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ainsi que le Premier ministre Mr Ousmane Sonko, guidés par le triptyque « jub- jubal-jubanti ».