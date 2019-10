Nomination de Mamadou Sy Mbengue DG de la SN HLM: comment Macky a sauvé un protégé de la Première dame de l'humiliation

Le Président Macky Sall a coupé la poire en deux en débarquant Mamadou Sy Mbengue de la tête de l'Ipres. Sachant que les carottes sont cuites pour celui dont la femme est la plus proche collaboratrice de sa propre épouse à lui, Marième Faye Sall, le chef de l'État s’est précipité ce mercredi en Conseil des ministres pour sauver « son » protégé. C’est ainsi qu’il a nommé Mamadou Sy Mbengue à la tête de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré.



Le chef de l’Etat n’a pas voulu qu’on sacrifie un allié politique qui se bat à Tivaouane pour l’Alliance pour la République (APR). Mamadou Sy Mbengue a été élu maire de la ville religieuse lors des dernières élections locales. Il jouit d’une belle popularité la ville et reste aussi un protégé de la famille Sy. Macky Sall a donc aussi cherché à gérer ses relations avec la famille du vénéré El Hadj Malick Sy.



Dans le même temps, il a tenu à sauvegarder ses relations avec le président du Conseil d’administra- tion de l’Ipres, Mamadou Racine Sy, qui, au- delà de sa représentativité au sein du patronat notamment dans le secteur touris- tique, s’est aussi investi en politique avec Le mouvement And Ligueyal Sénégal Ak Racine Sy (Alsar). Le patron du King Fahd s’était totalement investi pour le candidat Macky Sall lors de la présidentielle par un maillage dense du territoire national et même dans la diaspora.



Le "tout-puissant" Racine Sy

En outre Macky Sall sait que quand Mamadou Racine Sy s’engage dans une bataille, il ne recule jamais et obtient toujours gain de cause. Une anecdote racontée par nos confrères du journal Le Témoin. En mai 2010, Mamadou Racine Sy avait aussi demandé à Amadou Yéri Diop de quitter la direction générale de la Caisse de sécurité sociale. Ce dernier voulant en savoir les raisons, s’était vu rétorquer ceci : « vous devez partir, c’est tout ! ». Finalement Amadou Yéri Diop s’était plié aux injonctions du tout-puissant Mamadou Racine Sy. Il n’avait pas regretté de s’être plié puisqu’il avait reçu un très consistant bonus de dé- part. L’homme est devenu un consultant prospère depuis lors. Toutes choses qui font que Macky Sall, conscient de l’étroitesse de sa marge manœuvre de manœuvre dans cette affaire, a décidé de faire partir Ma- madou Sy Mbengue vers une autre « sta- tion » quelques jours avant un limogeage humiliant. Ouf, le protégé de Marième Faye Sall est sauvé et recasé !