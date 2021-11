Nominé par IFFHS AWARDS 2021, Aliou Cissé le meilleur sélectionneur de l’histoire des « Lions » ?

Figure marquante du football sénégalais, Aliou Cissé a été nominé parmi les 25 meilleurs sélectionneurs au monde. Une nomination qui force le respect, le place parmi les meilleurs et qui relance le débat sur qui est le meilleur sélectionneur de l'histoire des "Lions". Le quotidien sportif « Stades » a recueilli les avis de Ferdinand Coly et Cheikh Sidy Ba.



Pour Ferdinand Coly, seul un trophée pourra définitivement placer Aliou Cissé comme l’un des meilleurs. « Quand on prend le ratio entre les matchs et les victoires, c’est sûr que l’équipe nationale sous l’ère Aliou Cissé est parmi les meilleures. Ce que je souhaite à Aliou et à la sélection, c’est que ce travail soit validé par un trophée. On pourra définitivement dire qu’il fait partie des meilleurs entraîneurs de l’histoire du football sénégalais, parce qu’il aura le mérite d’avoir ramené au moins un titre », a dit l’ancien coéquipier d’Aliou Cissé.



« Ce serait l’aboutissement de tout un travail. On ne peut cependant pas raisonner en termes de comparaison avec Metsu, parce que c’était une époque différente », a ajouté Ferdinand Coly.



Selon Cheikh Sidy Ba, Aliou ne peut pas être au-dessus de Bruno Metsu. « Du point de vue des résultats, c’est le meilleur entraîneur qui ait coaché l’équipe sénégalaise. Mains on ne peut le mettre au-dessus de Bruno Metsu. Aliou Cissé a atteint la finale de la Coupe d’Afrique, mais n’a pas atteint les quarts de finale d’un Mondial. Il lui reste donc du chemin à faire pour essayer de dépasser Bruno. Il faudrait qu’Aliou atteigne la demi-finale d’une Coupe du monde ou gagner la CAN pour être au-dessus de Bruno », a fait savoir l’ancien international et consultant Cheikh Sidy Ba.



« On peut dire que c’est le meilleur entraîneur par rapport aux résultats sportifs. Il dame le pion aux autres. Il a réussi à qualifier régulièrement le Sénégal aux différentes CAN, mais aussi à une Coupe du Monde. Il a aussi maintenu le Sénégal plusieurs années 1er au classement de la FIFA. Cette nomination est une bonne chose pour lui, elle va le pousser à persévérer et à franchir un palier », a martelé l’ancien international.