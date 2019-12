Non limitation du mandat présidentiel: Abdou Mbow désapprouve la proposition de Serigne Mbacké Ndiaye

Abdou Mbow, député du parti au pouvoir, et porte-parole adjoint de l'Alliance pour la république (Apr) a totalement désapprouvé la proposition du Serigne Mbacké Ndiaye sur la non limitation du mandat présidentiel. Il a également mis en cause la légitimité de l'ancien ministre de Wade, pour faire une telle proposition.



"Il (Serigne Mbacké Ndiaye) n'est ni membre de l'Apr, ni porte-parole de l'Apr, ni de notre coalition, encore moins porte-parole du Pôle de la majorité. Donc cette personne ne peut pas parler au nom de la majorité. Ces informations relèvent donc d'une vaine tentative de manipulation et de diversement de l'opinion et d'une volonté manifeste de jeter le discrédit sur l'action du président, qui par la décision issue du référendum a définitivement clos le débat sur la limitation des mandats", explique-t-il à la Rfm ce dimanche.



Même si Serigne Mbacké Ndiaye a affirmé avoir pris sa propre initiative en proposant au comité politique du Dialogue national la suppression de la limitation des mandats, il persiste sur le fait que c'est le président de la République Macky Sall qui l'a choisi pour siéger dans la Commission.



"Ce n'est pas la première fois que je parle de la non-limitation du mandat du président de la République. J'ai fait cette proposition qui n'est pas une proposition de la majorité en tant que telle. Moi, je fais partie de la majorité présidentielle. Mais cette majorité a une seule voix et c'est celle de Benoît Sambou, qui est coordonnateur. Mais chacun a son point de vue", confie l'ancien porte-parole du Palais, sous Wade, dans les colonnes de L'Observateur.