Justice: Mamadou Gueye obtient une liberté provisoire

Mamadou Guèye, ancien directeur des Domaines et maire de Djida Thiaroye Kao, a bénéficié d'une liberté provisoire ce jeudi 20 août 2026. Il a lui-même annoncé la nouvelle sur sa page Facebook.



Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux, et blanchiment de capitaux.



Pour rappel, son arrestation est liée à l'affaire portant sur l'assiette foncière du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Un mandat d'amener avait été délivré à l'encontre de Mamadou Guèye, dernier directeur des Domaines sous la présidence de Macky Sall, qui se trouvait alors hors du pays.



À la suite d'un réquisitoire du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, le juge d'instruction Magatte Thiam avait délégué la Brigade de Recherches de Keur Massar pour procéder à l'interpellation. Mamadou Guèye avait été cueilli à son domicile dès son retour au pays.