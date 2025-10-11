Notation de Moody’s : le Sénégal dénonce une décision « subjective et biaisée »

Le ministère des Finances et du Budget a réagi, ce samedi 11 octobre 2025, à la décision de l’agence de notation Moody’s Investor Services d’abaisser la note souveraine du Sénégal de B3 à Caa1, tout en maintenant une perspective stable.



Dans un communiqué, le ministère exprime son profond regret face à une décision qu’il juge fondée sur des « hypothèses spéculatives, subjectives et biaisées », estimant qu’elle ne reflète ni la « réalité des fondamentaux économiques du pays, ni les mesures de politique publique mises en œuvre pour consolider la stabilité budgétaire et renforcer la soutenabilité de la dette ».





Le ministère rappelle que plusieurs mesures structurantes ont été prises dans le cadre du Plan de Redressement Économique et Social (PRES), déjà en cours d’exécution, notamment l’adoption par l’Assemblée nationale des révisions du Code général des impôts et d’un nouveau Code des investissements.





« De telles initiatives hasardeuses, fondées sur des justifications partielles, prématurées et des sources non dévoilées, viennent confirmer la ligne de conduite douteuse de Moody's envers le Sénégal depuis plusieurs mois », souligne le communiqué.



Le Sénégal réaffirme sa détermination à poursuivre des politiques économiques responsables, rigoureuses et transparentes, en parfaite cohérence avec le respect de tous ses engagements et ses objectifs de développement.



Le Gouvernement appelle Moody's à davantage de « rigueur, d'objectivité et de responsabilité dans leurs analyses, en privilégiant des critères tangibles et des dates de publication ne laissant pas de doutes sur les intentions réelles derrière sa précipitation ».



Le ministère met en avant la robustesse des fondamentaux économiques du Sénégal, illustrée par :



-la mobilisation réussie de financements diversifiés, illustrée par les importantes levées de fonds sur le marché régional et par l'élargissement continu de la base de partenaires financiers, incluant des banques commerciales internationales;



-une exécution budgétaire maîtrisée, conforme aux objectifs fixés par les autorités en matière de discipline et de consolidation des finances publiques, avec, à fin juin 2025, un déficit de 588 milliards FCFA et un taux d'exécution des recettes de 50%, en ligne avec l'objectif de déficit de 7,8% du PIB en 2025 et ouvrant la voie à l'atteinte de l'objectif de 5,0% du PIB en 2026;



-des perspectives de croissance économique dynamiques, portées par les réformes structurelles en cours, le développement du secteur énergétique et l'amélioration continue du climat des affaires, renforcé par l'adoption récente du nouveau Code des investissements.



« Le Sénégal demeure confiant dans la solidité de son économie et invite les partenaires et investisseurs à apprécier la situation réelle du pays sur la base d’informations fiables, d’analyses équilibrées et de faits objectifs », conclut le communiqué du ministère des Finances et du Budget.