«Noura rêve», l’amour et l’adultère en Tunisie

De quoi rêve Noura ? Cette quadragénaire, mère de trois enfants, aimerait pouvoir aimer librement Lassad, son amant. Elle pense pouvoir divorcer facilement de son mari, Jamel, un petit escroc purgeant une peine de prison. Mais Jamel est libéré et n'accepte pas que sa femme le trompe avec un autre homme.



Noura et son amant Lassad risquent gros, ils peuvent aller en prison s'ils sont surpris en flagrant délit d'adultère. Pour la réalisatrice Hinde Boujemaa, ce cadre juridique n'est pourtant pas l'apanage de la seule Tunisie :



« Par exemple, dans 21 États aux États-Unis, c’est aussi assujetti à une peine pénale, au même titre qu’en Tunisie. En France, l’adultère a été dépénalisé en 1975, donc assez récemment. Finalement, c’est une histoire de jalousie très personnelle qui devient exposée à la loi. Et moi, je trouve cela anormal. À partir d’une fameuse ligne qui se trouve dans les Dix Commandements : "Tu ne commettras pas d’adultère", nous voilà, sur la terre entière, sur un sujet qui est profondément de l’ordre de la liberté de l’intime, ou criminalisé ou pénalisé, où il y a, de toute façon, le regard et l’inconscient collectifs masculins sur nous, les femmes. »



Portée par cette indignation, Hinde Boujemaa livre une histoire très incarnée, très intime. Noura rêve touche d'autant plus que l'actrice Hend Sabri campe avec force et charisme cette Noura très humaine, tiraillée entre son amour et ses enfants.