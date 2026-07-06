Transport public : Dakar Dem Dikk se dote d'un Centre de contrôle opérationnel

La société nationale de transport public Dakar Dem Dikk a inauguré, ce lundi, son nouveau Centre de contrôle opérationnel (CCO), baptisé « Safiétou Samba Mbodj ». Cette infrastructure vise à renforcer la sécurité, optimiser le suivi des opérations et améliorer l'exploitation du réseau de transport.



Lors de la cérémonie, le directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue, a présenté le CCO comme un outil stratégique destiné à moderniser la gestion du réseau.



« Ce centre doit permettre à Dakar Dem Dikk de mieux voir son réseau, mieux suivre ses bus, mieux traiter les incidents, mieux coordonner ses équipes et mieux servir les usagers. C' est la tour de contrôle de notre exploitation et il va durablement transformer la manière de faire du transport à Dakar et au Sénégal », a-t-il déclaré.



Le Centre de contrôle opérationnel s'inscrit dans un dispositif global de modernisation comprenant un Système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs (SAEIV), une billettique interopérable, des équipements embarqués ainsi qu'un centre de données.



Parmi les principales innovations figurent la géolocalisation en temps réel des autobus, l'assistance au respect des horaires, la transmission instantanée de consignes aux équipages, la supervision des incidents et la production de données statistiques destinées à améliorer les performances du réseau.



Selon les responsables de l'entreprise, cette transformation doit permettre de passer d'une gestion réactive à une exploitation anticipée, mieux pilotée et davantage maîtrisée.



Assane Mbengue a également annoncé la mise en service prochaine d'un système de billettique entièrement digitalisé. Il a confirmé que celui-ci sera interopérable avec le Train express régional (TER) et le Bus Rapid Transit (BRT), afin de favoriser une mobilité intégrée entre les différents modes de transport.



« L'inauguration intervient dans un contexte de préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, pour lesquels Dakar Dem Dikk entend jouer un rôle majeur», a-t-il souligné.



L'inauguration de ce centre intervient à quelques mois des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, un rendez-vous au cours duquel Dakar Dem Dikk entend jouer un rôle central dans le dispositif de transport.



Présent à la cérémonie, le secrétaire général du ministère des Transports terrestres et aériens, El Hadj Abdoulaye Guèye, a souligné que cette réalisation s'inscrit dans la stratégie de modernisation du transport public engagée par l'État.



« Le renouvellement du parc avec l’acquisition de 370 autobus de dernière génération n’était qu’une première étape. L’ambition du gouvernement est d’aller plus loin en dotant l’entreprise d’outils numériques modernes capables de renforcer l’efficacité de son exploitation, d’améliorer la maîtrise des recettes et d’offrir un meilleur service aux citoyens”, a indiqué M. Guèye, venu représenter le ministre», a-t-il insisté.



À terme, ce dispositif devra permettre aux usagers de bénéficier d'une information voyageurs unifiée, d'un système de paiement unique et de correspondances simplifiées entre les différents moyens de transport.