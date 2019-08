Nouveau clip: Ndongo D (Daara J Family) fustige l’indiscipline des Sénégalais

​Le rappeur Ndongo D du groupe « Daara J Family » vient de sortir un nouveau tube. Cette fois-ci, c’est sans Faada Freedy. Dans cette vidéo intitulée « End-discipline », l’artiste dénonce le « je m’en foutisme » de certains Sénégalais qui ne cessent de grimper. L’insalubrité a également été dénoncée dans la nouvelle vidéo du rappeur. Et pour mettre fin à ces comportements non citoyen, Ndongo D fait appel à ses concitoyens pour une protection de l’environnement et le retour du civisme. Regardez !!!