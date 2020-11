Nouveau gouvernement: Malick Gackou rejette la main tendue de Macky Sall

Le président de la République, Macky Sall, a voulu intégrer le Grand Parti de Malick Gackou dans son nouvel attelage gouvernemental, rendu public dimanche. La révélation a été faite par le député Malick Guèye qui ajoute que « Gackou a refusé la main tendue ».



« Le président de la République voulait l’entrée du Grand Parti dans le nouveau gouvernement. Il y a des gens qui étaient pour. Mais, quand le débat a été posé dans le parti, la majorité s’y est opposée. Nous avons un parti qui est né d’une cohérence politique. Nous avions quitté l’AFP pour construire un parti d’avenir », a déclaré le parlementaire sur la Rfm.



Selon lui, « Idrissa Seck, (parti Rewmi) qui est au crépuscule peut vendre sa carrière politique ». Malick Guèye est d’avis que si Malick Gackou avait accepté cette main tendue, son parti serait diviser. « Heureusement qu’il a évalué les fissures qui seraient nées de cela. Malick Gakou a refusé la main tendue de Macky Sall sinon le parti serait divisé », a-t-il souligné. Avant d’annoncer la séparation entre le Grand Parti et la Coalition « Idy 2019 ».



« Nous allons dans les prochains jours quitter cette coalition. On est un parti d’opposition et on veut créer une opposition forte. Il faut qu’on soit cohérent avec nous-mêmes », a-t-il lancé.