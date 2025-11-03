Nouveau programme FMI : le Directeur Afrique Abebe Selassie reçu en audience par le Président Diomaye

Accompagné du chef de mission du FMI au Sénégal, M. Selassie a salué la qualité du dialogue entre les autorités sénégalaises et l’institution financière internationale. Il s’est également félicité de l’état d’avancement des discussions en cours, visant à la conclusion d’un nouveau programme de partenariat, renseigne la même source.

Pour rappel, une mission du FMI séjourne actuellement à Dakar pour des négociations clés sur un nouveau dispositif d’appui financier. Durant ces douze jours de travail, qui se poursuivent jusqu’au 4 novembre 2025, les experts passent en revue la soutenabilité de la dette publique, récemment réévaluée à 132 % du PIB, ainsi que les efforts entrepris par le gouvernement pour aligner son budget sur les orientations du Plan de redressement économique et social (PRES).

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé, ce lundi, une audience à Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), selon une note de la Présidence.