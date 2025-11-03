Nouveau programme FMI : le Directeur Afrique Abebe Selassie reçu en audience par le Président Diomaye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé, ce lundi, une audience à Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), selon une note de la Présidence.
Accompagné du chef de mission du FMI au Sénégal, M. Selassie a salué la qualité du dialogue entre les autorités sénégalaises et l’institution financière internationale. Il s’est également félicité de l’état d’avancement des discussions en cours, visant à la conclusion d’un nouveau programme de partenariat, renseigne la même source.
Pour rappel, une mission du FMI séjourne actuellement à Dakar pour des négociations clés sur un nouveau dispositif d’appui financier. Durant ces douze jours de travail, qui se poursuivent jusqu’au 4 novembre 2025, les experts passent en revue la soutenabilité de la dette publique, récemment réévaluée à 132 % du PIB, ainsi que les efforts entrepris par le gouvernement pour aligner son budget sur les orientations du Plan de redressement économique et social (PRES).
