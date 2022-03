Nouveau rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Sonko

Le Doyen des juges a suivi le réquisitoire du parquet. Il a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Ousmane Sonko, selon les informations exclusives de Libération online.



Evoquant récemment ce contrôle judiciaire, le leader de Pastef affirmait, catégorique : «(…) J''ai cessé d'aller signer depuis 2 mois. Je ne vais plus le faire. Je l'ai déjà fait depuis 10 mois, mais je ne peux pas respecter une institution qui ne me respecte pas ».



Inculpé sous ce régime en mars 2021, dans une affaire de viol présumé et de menaces de mort, Ousmane Sonko est sous contrôle judiciaire depuis un an maintenant.