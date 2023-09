Nouveau tirage du Mondial de football des sourds : le Sénégal dans une poule B très relevée

Après le renoncement des cinq nations à la quatrième édition du Mondial 2023, la structure Deaf International Football Association (DIFA) a effectué un nouveau tirage des phases de poules, le lundi 18 septembre. Le Sénégal est logé dans une poule B très relevée, en compagnie de l’Argentine, l’Ukraine et la Thaïlande.



Les « Lions » malentendants du Sénégal feront leur première sortie dans la compétition le samedi 23 septembre prochain face à l'Argentine. Ensuite, ils croisent I‘Ukraine le lundi 25 septembre avant de terminer avec la Thaïlande. Ce dernier match de groupe est programmé le mercredi 27 septembre prochain, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Pour participer au mondial 2023, l'équipe nationale qui déplace une délégation de 34 membres, devait quitter Dakar mardi dans l'après-midi pour rallier Malaisie. Les « Lions » de football des sourds et malentendants ont reçu le drapeau national des mains du Premier ministre Amadou Bâ, le vendredi 15 septembre 2023 à la Primature.





Composition des poules



Poule A: Malaisie, États-Unis, Allemagne, Égypte



Poule B : Sénégal, Argentine, Ukraine, Thaïlande



Poule C: Turquie, Arabie saoudite, Ghana



Poule D: Nigeria, Gabon, Angleterre, Australie



Poule E: Iran, France, Japon, Cameroun