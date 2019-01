Nouvel An: le Président Macky Sall accorde la grâce présidentielle à 804 prisonniers

Comme à l’occasion de chaque début d’année le président de la République a fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour accorder la grâce à des centaines de prisonniers sénégalais. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, et émanant des services du ministère de la Justice, il est précisé que cette grâce présidentielle concerne des délinquants primaires, des condamnés présentant des gages de resocialisation, des personnes âgées de plus de 65 ans, des condamnés gravement malades et des mineurs...