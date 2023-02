Nouvel incendie au marché Ocass de Touba, 35 cantines et 40 étales consumés

A moins de 20 jours du violent incendie qui s'est déclaré au marché Ocass de Touba emportant plusieurs milliards F Cfa, un autre sinistre s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche 12 février. Malgré que le feu a été vite maîtrisé par les soldats du feu, une trentaine de cantines et une quarantaine d'étales ont été consumés.



Le commandant du groupement des centres de secours numéro2 des régions de Thiès et Diourbel, Aly Cissé, a fait le point : "Nous avons été alertés à 22 heures 45mn pour un feu de cantines au marché Ocass. Le premier engin s'est présenté à 22h 52mn, 7minutes après. Vu le développement rapide du feu, on a automatiquement demandé renfort et des moyens provenant des unités de Diourbel, Bambey, darou Mouthy. Cela nous ont permis de circonscrire et d'éteindre le feu à 23heures 35mn".



"Aucune perte en vie humaine n'a été enregistré", s'est réjoui le commandant Aly Cissé. Qui a regretté le fait que d'importants dégâts matériels ont été enregistrés.



Pour l'heure, l'origine des flammes n'est pas encore connu.