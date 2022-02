Nouvelle accusation à l'encontre de Benjamin Mendy

Convoqué pour une audience préliminaire au tribunal de Chester, ce mercredi, Benjamin Mendy a encore vu les accusations qui pèsent sur lui s'alourdir. Il doit en affronter une nouvelle d'une plaignante, qui concerne une tentative de viol, alors que le défenseur de Manchester City était déjà visé par sept chefs d'accusation pour viol sur quatre femmes et un autre d'agression sexuelle sur une cinquième.



Arrivé vêtu d'une costume-cravate au tribunal, Benjamin Mendy (27 ans) bénéficie d'une liberté conditionnelle, avec strict contrôle judiciaire, depuis le 7 janvier, après avoir passé 134 jours en détention provisoire.



Prochaine audience le 11 mars

Le coaccusé dans cette affaire, Louis Saha Matturie (40 ans), membre supposé de l'entourage du champion du monde 2018, était également présent lors de cette audience. Il est aussi visé par de nouvelles accusations, ce qui porte à dix les infractions sexuelles présumées dont il est soupçonné (sept chefs d'accusation de viol et trois d'agression sexuelle).



Dans ce calendrier judiciaire particulièrement mouvant, le juge a fixé à la date du 11 mars la prochaine audience préliminaire, préparatoire au procès. Ce procès devrait se dérouler à partir du 25 juillet et pourrait durer six semaines. Le juge Thompson a expliqué que tout retard supplémentaire dans la programmation de ce procès ne serait pas équitable pour les accusés ou les plaignantes. Benjamin Mendy n'a pas encore eu l'occasion de plaider coupable ou non coupable des faits présumés dont il est soupçonné.