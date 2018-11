Nouvelle carte électorale à Ziguinchor : Un centre rayé et trois autres créés

La carte électorale au niveau de Ziguinchor est en train de muer. En effet, 3 nouveaux lieux de votes ont été mis en place. Il s’agit de Castors, Goumel et Diabir. Cette situation va entrainer la prise de certaines mesures puisque tous les électeurs orientés vers ces nouveaux centres vont devoir disposer de nouvelles cartes d’électeurs.



A en croire le préfet de la localité, les cartes d’électeurs dont les propriétaires sont orientés vers ces centres ne sont plus valables. Ce qui implique qu’ils devront disposer de nouveaux documents pour pouvoir s’acquitter de leur devoir civique.



«On nous a proposé la création d’un lieu de vote à Goumel, à Diabir et à Castors. Ce sont ces propositions que l’autorité vient d’accepter et en a tiré la conséquence», a déclaré Ibra Fall préfet de Ziguinchor. Se prononçant sur les conséquences de cette décision, il annonce «la réédition de toutes les cartes des électeurs concernés puisque celles qu’ils détiennent actuellement ne sont plus valables.»



Mais, si des centres sont créés, il y en a au moins qui a été gommé de a carte. Il s’agit de Colette Senghor. Le chef de l’administration d’expliquer cette situation par la nature de ce lieu de vote qui est un centre de santé. Et, ajoute-t-il, les bureaux de vote y sont si exigus que les autorités avaient rencontré un véritable casse-tête lors des dernières législatives car ils avaient du mal à exposer les bulletins des 47 listes.