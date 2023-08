Nouvelle démission au sein du parti de Abdoulaye Baldé

Pape Malick Badji, responsable de l’Union Centriste du Sénégal (UCS) à Dakar a rendu le tablier samedi, une seconde démission au sein du Parti de l’actuel directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX).



Le responsable de Dakar, démissionnaire a adressé une lettre à son désormais ex-secrétaire général national. « Par la présente, je viens porter à votre connaissance, la décision mûrement réfléchie que j'ai prise de démissionner de votre Parti à partir de la réception de ce courrier », lit-on dans la lettre.



Militant de la première heure, qui a assisté quasiment à toutes les premières assemblées générales surtout des jeunes et à tous les combats depuis la création de l'Union Centriste du Sénégal (UCS) en 2012, Badji estime qu’il était question de faire un don de soi pour mettre ses forces et son énergie pour accompagner un homme qui devrait reconquérir le pouvoir par les voies démocratiques et placer le peuple au cœur du développement en garantissant ainsi la jouissance totale des libertés politiques, individuelles et collectives.



« Mais contre toute attente, les actes que vous avez posés depuis votre nomination à la Direction de l'APIX et tout ce qui a suivi dans le fonctionnement du parti prouve à suffisance que je ne figure plus dans votre plan. Ne pouvant être téléspectateur d'une quelconque injustice, je vous informe que nos relations politiques sont arrivées à leur terme », explique-t-il.