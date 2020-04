Nouvelle panne internet en Mauritanie

La Mauritanie est connectée à internet via un câble sous-marin qui relie l'Europe à l'Afrique. Les usagers du service d’internet haut débit en Mauritanie renouent avec les désagréments après la précédente panne du 27 février au 19 mars dernier.



Deux pannes en moins de trente jours, cela devient préoccupant commente un ingénieur des télécoms qui travaille pour l’une des sociétés de la téléphonie mobile mauritanienne. Pour l’essentiel de son trafic d’internet haut débit, la Mauritanie dépend essentiellement de ce câble depuis 2012. Les activités économiques sont paralysées après chaque rupture du câble. C’était le cas entre les 27 et 19 mars. C’est aussi le cas actuellement, en cette période où les Mauritaniens sont soumis à un couvre-feu de 18h à 6h du matin du fait de la pandémie de coronavirus.



Sollicités sur le sujet, les responsables des sociétés qui exploitent le câble sous-marins à fibre optique pour la Mauritanie n’ont pas souhaité révéler les causes de cette nouvelle panne.