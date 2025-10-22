Nouvelle taxe : un droit de timbre de 1 % désormais perçu sur les paiements en liquide à SEN’EAU

SEN’EAU a informé ce mardi ses clients de l’entrée en vigueur d’un nouveau prélèvement sur les paiements en liquide, conformément à la loi n°2025 du 27 septembre 2025. « En application de la loi n°2025 du 27 septembre 2025, un droit de timbre de 1 % est à payer en sus sur tous les règlements en espèces, quel qu’en soit le montant », indique la société dans un communiqué transmis à PressAfrik.



Selon SEN’EAU, cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi fiscale adoptée par les autorités sénégalaises et concerne exclusivement les paiements effectués en espèces. Les règlements par chèque, virement bancaire ou mobile money ne sont donc pas concernés par ce droit de timbre.



La société précise que cette taxe est « applicable depuis le 4 octobre 2025 », conformément à la date d’entrée en vigueur prévue par la loi. Les consommateurs devront ainsi s’acquitter d’un supplément équivalent à 1 % du montant réglé lorsqu’ils procèdent à un paiement en liquide au niveau des guichets de SEN’EAU.





