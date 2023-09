Nouvelles demandes de mise en liberté provisoire rejetées pour Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye

Le juge vient de rejeter encore les nouvelles demandes de mise en liberté provisoire introduites par Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye dit Karim Xrum Xaax. Leur avocat, Me Moussa Sarr, a immédiatement interjeté appel. Après leur libération provisoire courant janvier 2023, Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye avaient étaient inculpés et placés sous mandat de dépôt le 23 mars par le doyen des juges du tribunal hors classe de Dakar. Ils sont visés pour atteinte à la sûreté de l’Etat, confie Libération.



Arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC) le 19 mars suite à une conférence de presse, Cheikh Oumar Diagne avait reconnu la paternité des propos en cause après visualisation de la séquence de vidéo d'une durée d'une minute. D'après ses dires, « il n'avait aucunement appelé à l'insurrection mais plutôt, en tant que citoyen et acteur politique. Il voulait lancer un message fort au Chef de l'Etat afin de parer à tout abus de pouvoirs de sa part ».



Quant à Abdou Karim Guèye, il avait préféré garder le silence lorsque les policiers l'ont interrogé sur une vidéo dans laquelle il lançait un appel à la mobilisation aux jeunes.