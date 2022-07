Nucléaire: l'Iran assure avoir la capacité technique de fabriquer l'arme atomique

Cette déclaration a été faite par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Kamal Kharazi qui est conseiller du guide suprême et chef du Conseil stratégique des relations étrangères.



« Nous avons capacité technique de fabriquer l'arme atomique, mais nous n’avons pas pris la décision de le faire », a déclaré Kamal Kharazi lors d'un entretien sur la chaîne de télévision Al Jazira.



Lors de sa visite en Arabie saoudite et en Israël, le président américain assuré à plusieurs reprises que Washington empêchera par tous les moyens l'Iran d'accéder à l'arme atomique.



En réponse aux menaces israéliennes, des responsables iraniens ont également déclaré que les forces armées iraniennes avaient simulé à plusieurs reprises des attaques contre Israël, notamment contre ses installations nucléaires.



L'Iran franchit ainsi un nouveau pas dans la guerre feutrée avec les Etats-Unis et Israël. Alors que les négociations sont dans l'impasse pour faire revivre l'accord nucléaire de 2015, Téhéran avance à marche forcée dans son programme nucléaire et d'enrichissement d'uranium.