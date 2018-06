OFFICIEL : Benjamin Mendy indisponible face à l'Argentine

Didier Deschamps comparaissait en conférence de presse ce vendredi. Et les nouvelles ne sont pas toutes bonnes. Bien que la présence de Lucas Hernandez, latéral gauche, soit assurée, son coéquipiers Benjamin Mendy, lui, sera indisponible pour le choc face à l’Argentine pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde prévues ce samedi.



Le champion du monde 1998 a donné des nouvelles rassurantes concernant Lucas Hernandez : « Lucas va bien », mais il a dans le même temps annoncé le forfait de Benjamin Mendy pour le choc face à Messi et compagnie.



Victime de soucis musculaires, le latéral gauche de Manchester City ne sera pas disponible pour ce huitième de finale. Il faut maintenant espérer que Lucas Hernandez, victime de douleurs au fessier droit, soit effectivement apte pour affronter l'Argentine.



En cas de problèmes persistant, le sélectionneur devra revoir ses plans et reconsidérer les cas de Sidibé et de Presnel Kimpembe.