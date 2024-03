OM : Pape Gueye et Ismaïla Sarr blessés avant le choc face au PSG

À cinq jours du Classique face au PSG, le club phocéen n’est pas verni. Plusieurs joueurs sont en passe de déclarer forfait pour le choc de dimanche. Blessés, Pape Gueye et Ismaïla Sarr sont incertains.



La trêve internationale se termine bientôt et en Ligue 1, on salive d’avance sur le choc du dimanche 31 mars prochain entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Ce match comptant pour la 27e journée du championnat est d’une importance capitale pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Alors que le PSG se pavane en tête du classement, avec douze points d’avance sur Brest, les Phocéens doivent cravacher.



Septièmes de L1, les Olympiens comptent quatre points de retard sur la quatrième place synonyme de barrage pour la prochaine Ligue des Champions. En cas de résultat favorable le week-end prochain, les coéquipiers de Pau Lopez veulent infliger aux Parisiens leur deuxième défaite de la saison et se rapprocher du podium. D’autant que les Rouge et Bleu déplorent plusieurs absents de taille.



Une cascade de blessés

Bradley Barcola, Marquinhos, Marco Asensio, Milan Skriniar et Presnel Kimpembe sont incertains ou forfaits. Malheureusement pour l’OM, cette cascade de blessures au PSG pourrait ne pas constituer un réel avantage… car l’OM n’est pas verni non plus.



L’Équipe et La Provence indiquent en effet que Gasset doit gérer quatre nouveaux blessés. Les deux médias indiquent que les nouvelles ne sont pas bonnes pour les Sénégalais Pape Gueye et Ismaïla Sarr. Le premier est touché au mollet gauche et n’a pas joué avec les Lions de la Teranga face au Gabon. Quant au deuxième, sorti sur blessure face au Gabon, il est touché aux ischiojambiers et ne devrait pas refouler les pelouses avant une dizaine de jours.



Parti avec la Suisse, Ulisses Garcia est revenu avec la même gêne au niveau des adducteurs. À cela, il convient de rappeler la fin de saison de Bamo Méïté (entorse de la cheville et du genou) ainsi que celle probable de Valentin Rongier. Touché au genou gauche depuis plusieurs mois, le capitaine olympien devait revenir en avril, mais L’Équipe affirme qu’il est probable qu’on ne le revoit plus avant la prochaine saison.



Samuel Gigot en phase de reprise et un Jean Onana toujours incertain et vous obtenez une équation qui s’annonce difficile à résoudre pour Jean-Louis Gasset.





