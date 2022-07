OM : l’avenir de Bamba Dieng s’assombrit

L’Olympique de Marseille veut passer à la prochaine étape de son mercato. Alors que Frank McCourt a annoncé qu’il n’injecterait pas d’argent dans le club cet été, l’OM doit maintenant s’activer dans le sens des départs. Luis Henrique s’est déjà envolé pour Botafogo, mais ce n’est pas suffisant. D’autres joueurs, comme Kevin Strootman, sont invités à se trouver une porte de sortie.



Vers un transfert de Dieng ?

Mais au-delà de ceux sur qui le club ne compte plus, des joueurs à forte valeur marchande pourraient également être vendus par l'OM. C’est notamment le cas de Duje Caleta-Car, ou bien de Bamba Dieng. L’international sénégalais sort d’une bonne saison, au cours de laquelle il a marqué à 7 reprises et délivré 3 passes décisives en championnat. D’autant plus qu’Igor Tudor ne semble pas compter sur lui pour la saison à venir.



Cinquième dans la hiérarchie

En effet, Dieng n’a pas été utilisé lors des deux derniers matchs amicaux des Marseillais, face à Middlesbrough (2-0) et au Bétis Séville (1-1). D'ailleurs, comme le rapporte Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Équipe, le nouvel entraîneur de l’OM a confié que le Sénégalais est tout simplement cinquième dans la hiérarchie des attaquants, derrière Arkadiusz, Milik, Luis Suarez, Cédric Bakambu et Dimitri Payet. Dans ces conditions, son départ semble plus que jamais se profiler.



Âgé de 22 ans, Dieng est sous contrat jusqu’en 2024 et les Phocéens demanderaient entre 12 et 15M€ pour s’en séparer, rapporte le site sportif 10 Sport.