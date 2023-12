OM : le coach de Sheffield United répond à un éventuel retour d’Iliman Ndiaye

Transféré l’été dernier du côté de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye (23 ans) peine encore à s’imposer dans la cité phocéenne. Très discret depuis son arrivée (1 but et 3 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues), l’attaquant sénégalais (7 sélections, 1 but) ne répond pas aux attentes placées en lui. De quoi précipiter un retour à Sheffield United, son ancien club ? Rien est moins sûr, si l’on en croit les récents propos de Chris Wilder, coach de l’actuelle lanterne rouge de Premier League.



« Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel. Mais pour ce qui est des spéculations, je ne veux pas m’en mêler. Je ne suis pas prêt à parler de qui que ce soit. Je me concentre sur le groupe que nous avons », a ainsi assuré l’entraîneur anglais face aux journalistes.



Pour rappel, le numéro 29 phocéen est également suivi de près par Everton.





Footmercato