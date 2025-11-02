Octobre Rose : 500 femmes dépistées à Yeumbeul grâce à la Fondation Senelec

Dans le cadre d’Octobre Rose, la Fondation Senelec en partenariat avec la Ligue Sénégalaise de Lutte contre le Cancer (LISCA), a organisé ce jeudi 30 octobre 2025, une grande journée de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus au Centre de Santé de Yeumbeul.



A travers sa Fondation, Senelec s’associe encore une fois à la LISCA pour prévenir et combattre les cancers féminins, notamment ceux du sein et du col de l’utérus. Pour cette année, la Fondation Senelec a fait don d’une machine de colposcopie destinée à renforcer les capacités de dépistage et de diagnostic précoce dans les structures sanitaires. Au Centre de Santé de Yeumbeul, la Fondation Senelec a permis à environ 500 femmes, de bénéficier d’un dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l’utérus.



Dès les premières heures de la matinée, le Centre de Santé de Yeumbeul a vibré au rythme d’une mobilisation exceptionnelle.

Vêtues de tee-shirts et de foulards rose offerts par la Fondation Senelec, les femmes affichaient des visages souriants et une même détermination : celle de prévenir plutôt que guérir.



Les équipes de Senelec se sont pleinement impliquées, épaulant le personnel médical dans l’accueil, l’orientation et la sensibilisation des participantes.

Les femmes de Yeumbeul et des autres contrées ont salué cette belle initiative qui leur a permis non seulement d’avoir accès à des soins préventifs, mais aussi d’échanger avec des professionnels de santé dans une atmosphère conviviale, empreinte d’émotion et d’espoir.



À travers cette initiative, Senelec consolide sa position d’entreprise citoyenne, engagée dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), pour contribuer activement à la promotion de la santé et de la prévention des cancers fémini