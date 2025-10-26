Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Octobre rose : Kolda bat le macadam contre le cancer du sein et du col de l’utérus



Octobre rose : Kolda bat le macadam contre le cancer du sein et du col de l’utérus
La capitale du Fouladou, dans le sud du Sénégal, s’est mobilisée ce dimanche pour une noble cause : la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus. Une randonnée pédestre a réuni les autorités administratives, sanitaires, les associations de femmes et de jeunes autour d’un même objectif : sensibiliser, dépister et prévenir ces deux cancers féminins qui continuent de faire des ravages.

Partie de la Gouvernance jusqu’au Centre hospitalier régional, la marche symbolique a été ponctuée de messages de prévention. L’événement, organisé dans le cadre d’Octobre Rose, a été couplé à des séances gratuites de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, mais également à la  vaccination contre le HPV, virus à l’origine de la majorité des cas de cancer du col.

Selon le Dr Fallou Niang, directeur du Centre hospitalier régional de Kolda, la situation reste préoccupante : « Le taux de prévalence tourne autour de 4 % avec près de 200 nouvelles lésions suspectes recensées chaque année. Cela montre à quel point la vigilance et la prévention doivent être renforcées », a-t-il déclaré.

La gynécologue Dr Philomène Ndiaye a profité de l’occasion pour appeler les femmes à se faire dépister régulièrement, soulignant que la détection précoce reste le moyen le plus sûr de sauver des vies. Il a également insisté sur la vaccination des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans contre le HPV, une mesure essentielle pour réduire drastiquement les risques à long terme.

Les autorités administratives présentes, à l’image du gouverneur et des représentants des collectivités territoriales, ont salué cette initiative citoyenne et ont encouragé les acteurs à poursuivre  ces actions de prévention et de sensibilisation partout dans la région. 

 
Autres articles

Ismaila Mansaly (correspondant)

Dimanche 26 Octobre 2025 - 15:56


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter