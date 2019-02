Officiel ! Aliou Cissé et son staff technique prolongés jusqu'en 2021

Aiou CISSE, Régis BOGAERT et Tony Mario SYLVA aux postes respectifs d’Entraîneur-Sélectionneur, Entraîneur Adjoint et Entraîneur des Gardiens de But de l’Equipe Nationale A du Sénégal ont signé les avenants de renouvellement de leurs contrats. Aliou Cissé et Me Augustin Senghor se sont rencontrés le mercredi 30 janvier 2019.



Dans le communiqué, la Fédération salue la collaboration des deux parties qui selon elle est satisfaisante.



« Appréciant positivement leur collaboration et les résultats obtenus lors de ces quatre dernières années , les parties ont convenu de poursuivre leur collaboration pour les 30 prochains mois soit jusqu’au 31 Août 2021 avec une revalorisation de leurs rémunérations sous l’égide de l’Autorité de Tutelle et en corrélation avec la fixation de nouveaux objectifs liés à des participations probantes de l’Equipe aux CAN 2019 et 2021 et à la Coupe du Monde en 2022. »



Rappelons que la collaboration dure déjà 4 ans, avec un bilan de deux participations à la CAN et une participation à la Coupe du monde 2018. Le nouvel objectif assigné à Cissé et Cie est une qualification en finale de la CAN 2019.