Officiel ! Levante limoge son entraîneur Paco Lopez

Le conseil d'administration de Levante et la zone sportive, a annoncé dans une communiqué qu'après la réunion qui s'est tenue, hier, dimanche, il est convenu "de la non-continuité de Paco López en tant qu'entraîneur de l'équipe première de Levante.



L'entraîneur de Silla, après être passé par le club des Orriols en tant que joueur lors de la saison 94-95, est revenu dans l'entité en 2017 pour diriger l'Atlético Levante UD en troisième division. Après 31 jours joués et avec la filiale levantine en tête du classement, Paco López a été choisi en mars 2018 pour diriger le banc de la première équipe masculine dans le but d'obtenir une permanence dans La Liga Santander.



Son poste de coach, avec 147 rencontres encadrées, a été marqué par la réalisation de plusieurs jalons historiques. Paco López est en tête du classement des entraîneurs levantins avec le plus de victoires en première division et est devenu l'entraîneur qui a dirigé le plus de matchs dans l'histoire du club. De plus, sous sa direction, Levante UD a pu disputer une demi-finale de la SM El Rey Cup.