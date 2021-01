Officiel ! Pape Abdou Cissé débarque à Saint-Etienne

Quelques années après avoir quitté la France pour la Grèce, Pape Abou Cissé effectue son retour sur les pelouses françaises. L’ancien défenseur central de l’AS Pikine a rejoint l’AS Saint-Etienne sous la forme d’un prêt pour six mois avec option d’achat. Aussitôt sa signature officialisée, le joueur a fait part de sa joie de rejoindre les Verts.



« Je confirme que je poursuivrai ma carrière cette saison avec, un club de football français historique avec une longue tradition de titres et de succès et un fort, fanbase passionnée ! Je suis excitée pour ce nouveau chapitre de ma vie et comme toujours je suis prêt à tout donner avec ma nouvelle équipe », écrit le joueur sur son compte Instagram.



Cette saison, Pape Abou Cissé a participé à 19 matchs, toutes compétitions confondues avec l’Olympiacos. Il a notamment joué en Ligue des Champions dont deux rencontres face à l’Olympique de Marseille. Déjà avec une belle expérience, le joueur est appelé a relevé le défi d’une équipe (Saint-Etienne) dans le dur depuis le début de la saison avec une place de 16ème en Ligue 1.



Avec Wiwsport