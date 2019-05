Officiel ! Rennes lève l’option d’achat de Mbaye Niang

Le Stade Rennais a décidé de conserver Mbaye Niang prêté la saison dernière par le Torino. Sur Twitter, le club breton a annoncé avoir levé l’option d’achat de l’international sénégalais jusqu’en 2023.Meilleur buteur de la saison 2018/2019 avec 14 buts et 7 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, l’international sénégalais est désormais lié au club jusqu’en 2023. Le club breton a déboursé 15 millions d’euros.« Julien Stéphan et moi n’imaginions pas une autre option que celle de conserver Mbaye au sein de notre club. Depuis le mois d’août dernier où nous lui avons accordé toute notre confiance, M’Baye a progressivement su trouver sa place au sein du vestiaire et sur le terrain. Investi, il a très vite fait partie du projet rouge et noir dont il est désormais un acteur important », a déclaré le président Olivier Létang sur le site officiel du club.