Officiel: l’Olympique de Marseille a un nouvel entraîneur

L'OM a officiellement un nouvel entraîneur : Marcelino. La nomination de l'Espagnol a été annoncée vendredi soir par un communiqué.



« Passé par de nombreux clubs historiques, Marcelino García Toral a su se forger une renommée grâce à sa culture tactique et aux trophées glanés au cours de sa carrière, explique le communiqué. Avec Valence, il remporte notamment la Coupe du Roi face au FC Barcelone en 2019 et qualifie le club pour la Ligue des champions durant ses deux saisons. En 2021, à nouveau contre le club catalan, il permet à l'Athletic Club de Bilbao d'ajouter une Supercoupe d'Espagne à son palmarès, le premier trophée du club basque depuis 1984.



Prônant l'organisation collective et le jeu vertical, Marcelino est reconnu pour la culture du travail et l'exigence inculquée à ses équipes. Il remporte d'ailleurs trois fois le titre de meilleur entraîneur du championnat espagnol, dernièrement en 2018. »