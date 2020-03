Officiel : la Liga et toutes les compétitions espagnoles suspendues jusqu’à nouvel ordre

La Liga et la Fédération Espagnole (RFEF) viennent d’annoncer, ce lundi, dans un communiqué, la suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes les compétitions au sein de la péninsule ibérique en raison de la pandémie de coronavirus. " La Commission de suivi prévue dans l'accord de coordination RFEF-LaLiga convient de suspendre les compétitions de football professionnel jusqu'à ce que les autorités compétentes du gouvernement espagnol et de l'administration générale de l'État considèrent qu'elles peuvent reprendre et cela ne présente aucun risque pour la santé", li(on dans le document.



Poursuivant, la RFEF et la Liga toutes les deux expriment leur plus grande gratitude au public et à tous ceux qui consacrent leurs meilleurs efforts pour fournir des services essentiels aux Espagnols, et souhaitent également montrer leur sincère souvenir à tous les défunts et une étreinte chaleureuse au monde du football pour toutes les familles qui ont perdu des êtres chers.