Officiel : la Premier League reporte encore la reprise du championnat

jusqu’au dernier moment, la Ligue de Football Professionnel et la Fédération anglaise de football ont tenté de maintenir respectivement la Ligue 1 et la Ligue 2, et la Premier League ainsi que les autres championnats anglais. Mais vendredi dernier, les instances ont finalement fait machine arrière pour suspendre les championnats jusqu’à nouvel ordre. De l’autre côté de la Manche, les instances anglaises ont décidé de mettre à l’arrêt les compétitions suite à la propagation du Covid-19 et des nouvelles de jeudi soir, l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta ayant par exemple été testé positif au coronavirus.



Quelques heures plus tard, pour faire suite à cette décision, les clubs de Premier League avaient donc décidé de se réunir par téléphone jeudi pour étudier l’avenir et évoquer les solutions concernant la fin de saison. L’idée était surtout d’échanger après la grande réunion de l’UEFA qui s’est tenue mardi, durant laquelle l’instance européenne a reporté l’Euro 2020 et stoppé la Ligue des Champions ainsi que la Ligue Europa. Ce jeudi aux alentours de 14h, la Premier League, comme les autres championnats d’Angleterre, a publié un communiqué pour faire part des dernières décisions.



Pas de reprise avant le 30 avril

Dans un premier temps, les instances avaient décidé de prévoir la reprise de la Premier League au 3 avril prochain. Mais au vu de la situation, tout est chamboulé. Comme expliqué dans le communiqué, le championnat d’Angleterre ne reprendra pas avant fin avril : « le règlement de la FA stipule que "la saison se termine au plus tard le 1er juin" et que "chaque compétition détermine, dans la limite fixée par la FA, la durée de sa propre saison". Toutefois, le conseil d’administration de la FA a accepté que cette limite soit prolongée indéfiniment pour la saison 2019-2020 en ce qui concerne le football professionnel. En outre, nous avons convenu collectivement que le football professionnel reste suspendu en Angleterre, et ce, au moins jusqu’au 30 avril. »



Avec cette décision, qui concerne également la Championship et les divisions inférieures, on ne devrait donc pas revoir du football outre-Manche avant plusieurs semaines. « Nous continuerons à suivre les conseils du gouvernement et à travailler en collaboration pour suivre la situation et explorer toutes les options disponibles afin de trouver des moyens de reprendre la saison lorsque les conditions le permettront », explique aussi la Premier League dans son communiqué. Les amateurs du football anglais vont donc devoir prendre leur mal en patience...