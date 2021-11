Ole Gunnar Solskjaer se moque de Manchester City, la presse espagnole en feu pour l'arrivée de Xavi

Le derby de Manchester enflamme la presse anglaise, Xavi enfin entraîneur du FC Barcelone et Harry Kane fan d’Antonio Conte retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Manchester divisé



Manchester est divisé aujourd’hui pour le derby entre les deux clubs de la ville City et United. Le manager des Red Devils a allumé la mèche en conférence de presse et les tabloïds anglais n’ont pas hésité à relayer ses propos. Ole Gunnar Solskjaer a assuré qu’«United sera toujours le plus grand club de la ville» comme le titre le Daily Mirror ce matin. Le Daily Star s’amuse sur sa une en titrant «le mien sera toujours plus grand que le tien». Mais l'entraîneur norvégien sera privé de bon nombre de ses cadres pour affronter le champion en titre. Paul Pogba est suspendu, Raphaël Varane et Edinson Cavani sont blessés. Alors du côté de Manchester City, «Pep se la joue cool» écrit le Manchester Evening News. Le manager des Skyblues garde la tête froide selon le quotidien de la ville et ne se laisse pas avoir par la ferveur du derby.





Kane trouve Conte «fantastique»



La presse anglaise continue de décortiquer l'arrivée d’Antonio Conte sur le banc de Tottenham. Pour The Times, l’entraîneur italien apporte le succès mais aussi de la souffrance. «C’est ça de jouer pour Conte» titre le quotidien. Les joueurs qui ont travaillé avec l’ex-manager de l’Inter assurent qu’il exigera énormément d’efforts à l’entraînement. Des exigences qui vont faire souffrir ses joueurs. Le tabloïd rappelle que le premier mot qu’a souhaité apprendre Conte lors de son arrivée à Chelsea était le mot souffrir, ça veut tout dire. Mais cet autoritarisme ne fait pas peur au buteur vedette de Tottenham Harry Kane. Le Daily Star révèle qu’il est impatient de travailler avec son nouveau coach, un «fantastique» entraîneur selon lui. Le Daily Star va plus loin et laisse entendre que l’arrivée d’Antonio Conte pourrait convaincre l’attaquant anglais de rester chez les Spurs.



Xavi de nouveau barcelonais



En Espagne, un nom est à la Une de tous les journaux depuis plusieurs jours, l’attente fut longue, seulement c’est fait, Xavi est bel et bien le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Le club catalan l’a confirmé dans la nuit. «Xavi au Barça» s’exclame le journal Marca. Après une longue journée de négociations entre Al-Sadd, le FC Barcelone et Xavi lui-même, toutes les parties sont enfin parvenues à un accord. Xavi arrivera à Barcelone ce samedi et la présentation du nouvel entraîneur blaugrana aura lieu ce lundi 8 novembre au Camp Nou. Le quotidien Sport suit tout son trajet et voyage avec l’Espagnol du Qatar jusqu’en Catalogne sur son site. Xavi doit signer un contrat de deux ans et demi. De son côté Mundo Deportivo a une pensée pour l’entraîneur intérimaire Sergi Barjuan qui sera sur le banc du FC Barcelone cet après-midi pour affronter le Celta Vigo. «Sergi, pour dire au revoir avec une victoire», titre le journal.