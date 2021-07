Olivier Giroud s'engage officiellement avec l'AC Milan

C'était attendu, c'est officiel. Comme prévu, Olivier Giroud s'est engagé, ce samedi, avec l'AC Milan pour une durée de deux ans, plus une en option. L'attaquant de 34 ans va donc découvrir un septième club dans sa carrière, après Grenoble, Istres, Tours, Montpellier, Arsenal et Chelsea.



En manque de temps de jeu avec les Blues, l'international français quitte l'Angleterre et la Premier League, où il évoluait depuis neuf saisons, pour se relancer avec les Rossoneri, en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre 2022).



La barre des 300 buts franchie avec Milan ?

Le champion du monde 2018 et récent vainqueur de la Ligue des champions devrait devenir le 8e joueur à porter le maillot de l'équipe de France alors qu'il évolue avec le club italien, après Jean-Pierre Papin, Marcel Desailly, Christophe Dugarry, Ibrahim Ba, Vikash Dhorasoo, Philippe Mexès et Mathieu Flamini.



Avec le vice-champion d'Italie, Giroud va pouvoir goûter de nouveau à la Ligue des champions et tenter d'atteindre les 300 buts dans sa carrière (il en totalise 283) même s'il sera en concurrence, notamment, avec Zlatan Ibrahimovic. Il retrouvera également trois compatriotes : Mike Maignan, arrivé pour pallier le départ de Gianluigi Donnarumma au PSG, Théo Hernandez et Pierre Kalulu.