Olympiakos: le défenseur sénégalais Ousseynou Bâ testé positif à la Covid-19

Le choc entre internationaux sénégalais mettra aux prises, le FC Porto de Mamadou Loum Ndiaye à l’Olympiakos d’Ousseynou Bâ et Papa Abou Cissé. Si le club portugais avait été défait par Manchester City (3-1) lors de la 1ère journée, le club grec a, quant à lui, réussi ses débuts en l’emportant dans les dernières minutes face à l’Olympique de Marseille (1-0). Ce duel entre outsiders promet d’être alléchant du moment où chacune des deux équipes ne voudra lâcher de points. Crédité d’une bonne performance pour sa première, Ousseynou Bâ ne sera pas de la partie ce mardi.



Olympiakos jouera cette deuxième journée sans lui et l’attaquant El Arbi Hillel Soudani. Ils ont été testés positifs au Covid-19 informe le coach Pedro Martins en conférence de presse veille de match. « Les raisons pour lesquelles Ba et Sudani sont restés à Athènes sont dues au coronavirus. Ils ont été testés positifs depuis deux jours maintenant et c’est pourquoi ils ont été laissés hors du groupe » a indiqué l’entraineur du club grec selon SporTime.