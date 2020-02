Olympique Lyonnais: l’hallucinant communiqué sur les sorties nocturnes de Thiago Mendes

Depuis quelques jours maintenant, certaines vidéos circulent sur les réseaux sociaux à propos des virées nocturnes du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Thiago Mendes, débarqué de Lille cet été. L’OL, a tenu à apporter tout son soutien à son joueur en envoyant un communiqué sur ses réseaux. Ces sorties seraient, selon certains, la cause de ses difficultés sur le pré.



« L’Olympique Lyonnais s’étonne des fausses informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état d’éventuelles sorties nocturnes de Thiago Mendes.

Il est intolérable de faire référence à des activités extra-sportives qui ne sont pas avérées et que contestent le joueur. L’Olympique Lyonnais tient à apporter son soutien à Thiago Mendes et s’interroge sur les raisons qui incitent à diffuser de fausses informations, ce qui constitue pour le club et le joueur un préjudice certain, et n’hésitera pas à le soutenir au cours d’éventuelles actions en justice si de tels propos fallacieux étaient de nouveau tenus », peut-on ainsi lire.



Foot Mercato