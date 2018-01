Olympique de Marseille : Mamadou Niang prend la défense de Mitroglou

Ancien avant-centre de l'Olympique de Marseille, Mamadou Niang connait bien la pression exercée sur un buteur au sein du club phocéen. Dans les colonnes du quotidien régional La Provence, le Sénégalais a ainsi tenu à prendre la défense de Kostas Mitroglou (29 ans, 10 matchs et 2 buts en L1 cette saison), en difficulté depuis son arrivée à l'OM l'été dernier.

« Quand on est transféré d'un club français à un autre club français, il n'y a pas de problème d'intégration. Mais quand on arrive de l'étranger, ou qu'on va à l'étranger, c'est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Il faut un temps d'adaptation et je pense qu'aujourd'hui, il faut être plus patient avec lui, il faut savoir l'aider, l'encourager. Dès qu'il va marquer, il va avoir le déclic et ça va revenir, il va enchaîner les buts. (...) Il faut savoir que ce n'est pas facile pour lui d'arriver dans un nouveau championnat, de découvrir un nouveau contexte. Et encore plus à Marseille où c'est peut-être plus compliqué qu'ailleurs », a analysé Niang.

Dans la course au podium en Ligue 1, Marseille espère pouvoir compter sur un Mitroglou retrouvé dans les semaines à venir.

Source : Maxifoot